一名伊朗37歲男子感染新冠肺炎後，免疫系統被大幅削弱，導致致命的食肉菌入侵身體，吞噬掉他半張臉，還使得他罹患糖尿病。最後，這名男子被迫切除了12顆牙齒和受感染的面部骨頭，才得以保命。

根據《每日星報》報導，該名男子在感染新冠後，某日出現了牙齦感染的症狀，於是便到德黑蘭醫學科學大學的醫院接受檢查，醫師診斷後發現，男子的下顎遭到了俗稱「食肉菌」的毛黴菌（mucormycosis）感染。

醫師懷疑，男子是在感染新冠後，因為免疫力低下，導致食肉菌趁機侵入他的體內，除了侵蝕下顎，還擴散到鼻腔和口腔，導致男子半張臉被食肉菌「吃掉」，同時還罹患了糖尿病。

據《美國醫學病例報告期刊》3日在刊出此案例時指出，為了防止疾病進一步蔓延和引起併發症，整形外科醫師耗費了數小時，為男子切除12顆牙齒和受感染的臉部骨頭，而患者在服用抗真菌藥物後已康復，並將接受面部重建手術。

毛黴菌病是一種由真菌所引起的感染疾病，是一種可怕而罕見的疾病，可讓免疫系統較弱者死亡，大多發生於鼻竇、腦部與肺部等部位，還可能對消化道、皮膚等器官造成感染。

在感染初期，患者被侵入的部位表面外觀還很正常，但之後會迅速紅腫甚至壞死變黑，而肺部被感染的病患會呼吸困難、咳嗽、腹痛、嘔吐。美國疾病控制中心表示，高達96% 的患者可能會死亡。