再過3日就是婦女節，為了鼓勵忙於事業、家庭及生活的女性多運動，體育局聯合12家運動中心推出專屬女性的「三八女王節．運動38元」活動，女性民眾只要在3月8日當天到運動中心游泳池或健身房，均享有38元的入場優惠。

台北市體育局長王泓翔表示，台北市致力打造健康運動城市，讓不同性別民眾都能享受愉快健康的運動生活。尤其每個行政區都有自己專屬的運動中心，提供各項多元的運動設施設備及專業的教練課程，根據去年度台北市運動中心滿意度調查結果，民眾整體滿意比例高達98.9％，顯示民眾喜愛運動中心提供的便利、舒適、安全、平價、優質運動環境。

體育局說明，許多文獻指出現代文明病，與運動不足、長時間久坐或久站等習慣有很大的關係，故養成規律運動的良好習慣，有助於維持身體健康美麗、紓解壓力，並保持良好的身心平衡，進而改善生活品質。

體育局規畫在3月8日國際婦女節當天，串聯台北市各運動中心推出多項不同女性專屬活動，除了統一享有38元游泳池及健身房入場的門票優惠外，部分運動中心加碼推出課程免費體驗或購買課程享折扣等加碼活動，共同為推廣女性運動共襄盛舉，並為促進全民運動風氣盡一份心力。