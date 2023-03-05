新冠疫情趨緩，花蓮慈濟醫院重啟義診服務，關懷偏鄉孩童的健康。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣境狹長，城鄉醫療分配不均，肩負花東唯一醫學中心使命的花蓮慈濟醫院，上山下海替偏鄉孩童義診已逾10年，不過受新冠疫情影響，服務停擺3年，所幸近期疫情趨緩，院方重新舉辦義診，近日以專車接送秀林鄉佳民村弱勢孩童至醫院，進行口腔檢查及塗氟，讓孩子們能擁有一口漂亮健全的牙齒。

花蓮慈院小兒部醫師朱紹盈自2010年起，帶著慈濟大學醫學系的學生們，投入山線及海線弱勢家庭關懷，提供義診服務，並對孩子們進行衛教和輔導課業，不過3年前受新冠疫情疫情影響，停止義診服務，直至近期疫情趨緩，才與慈濟東區人醫會、慈濟基金會慈善志業發展處及牙科部醫師，籌辦義診，將佳民村孩子專車接送到醫院，利用診間完善的設備進行全面檢查，並將正確的牙齒保健觀念傳遞給孩子和家長。

「這是等一下會用到的工具，是不是很像小的怪手？這個可以把很快髒東西挖出來喔！」慈院牙科部醫師李嘉諭開始替孩子檢查口腔前，以生動比喻介紹檯面上的器具，並讓他們親自操作座椅躺下，以最直接的接觸方式，讓孩童卸下心防和恐懼，乖乖地張開嘴巴接受檢查，且他也把握機會，教導孩子如何正確刷牙，避免產生蛀牙。

李嘉諭表示，口腔牽涉到營養攝取，和全身健康息息相關，希望能透過此次義診活動和衛教宣導，讓家長更關注孩子的飲食和刷牙習慣。

「最重要的是要加強健康識能！」朱紹盈坦言，有許多疾病都是來自日常中的習慣，如能從源頭解決，不僅對孩童的健康有幫助，對弱勢家庭來說，後續醫療費用的負擔也會下降。

朱紹盈也說她帶著醫學生進入部落、社區進行義診和關懷服務，初衷是希望讓學生了解醫師的社會責任，在醫療行業中認同自己的角色，不只是了解疾病，也要了解真正的原因，盼每位醫學生都能夠成為優秀「人醫」。