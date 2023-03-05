智利女模特兒丹妮拉查維茲（Daniella Chavez）近來在網路死纏著葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo），聲稱兩人之間有一夜情，為了讓外界重視她的說法，她還向英國媒體《太陽報》表示持有她與C羅的「限制級」私密影片，而且打算將影片公開。丹妮拉查維茲的炮火猛烈，C羅長年的勁敵，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）也遭到她的攻擊。

丹妮拉查維茲先前在推特發文感嘆她與C羅這種「伴侶以外的單純性關係」，忽然話鋒一轉提到梅西也對婚姻不忠：「阿根廷那位非常出名的10號，不只一次和別的女人約會過。」阿根廷10號當然就是梅西了。

梅西和他的妻子安托內雅羅庫佐（Antonella Roccuzzo）是足壇有名的佳偶，兩人從小就是青梅竹馬。今年2月有球迷為梅西抱屈，丹妮拉查維茲還嗤之以鼻。

得罪這兩位大球星之後，丹妮拉查維茲很快遭到球迷圍剿，球迷日夜的咒罵令她忍不住反嗆要拿出和C羅的私密影片（現在還未拿出來）。

丹妮拉查維茲是花花公子雜誌的玩伴女郎，後來在付費情色平台OnlyFans賺錢，有人告訴她C羅的女友喬治娜（Georgina Rodriguez）是個優雅的天然美女，丹妮拉查維茲更不屑地說：「她大概動過7次整型手術！你根本不了解她，她以前是個貧窮的商店店員，她還是拿別人的錢去整型的。」