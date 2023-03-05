據朝中社4日報導，朝鮮最高人民會議常任委員會通過了《行動通訊法修正案》。據外界推測，朝鮮此舉可能旨在加強對當地民眾的網路控制。

朝鮮該新法對手機的銷售、修理服務和使用，提出更具體的要求。報導並未詳述，但外界認為該法意在阻止境外資訊通過手機流入朝鮮境內，「侵蝕」當地民眾思想。

據韓聯社報導，朝鮮2020年制定《反動思想文化排斥法》，2021年制定《青少年教養保障法》，2023年還制定《平壤文化語保護法》，不斷造法維穩。