據朝中社4日報導，朝鮮最高人民會議常任委員會通過了《行動通訊法修正案》。據外界推測，朝鮮此舉可能旨在加強對當地民眾的網路控制。
朝鮮該新法對手機的銷售、修理服務和使用，提出更具體的要求。報導並未詳述，但外界認為該法意在阻止境外資訊通過手機流入朝鮮境內，「侵蝕」當地民眾思想。
據韓聯社報導，朝鮮2020年制定《反動思想文化排斥法》，2021年制定《青少年教養保障法》，2023年還制定《平壤文化語保護法》，不斷造法維穩。
據朝中社4日報導，朝鮮最高人民會議常任委員會通過了《行動通訊法修正案》。據外界推測，朝鮮此舉可能旨在加強對當地民眾的網路控制。
朝鮮該新法對手機的銷售、修理服務和使用，提出更具體的要求。報導並未詳述，但外界認為該法意在阻止境外資訊通過手機流入朝鮮境內，「侵蝕」當地民眾思想。
據韓聯社報導，朝鮮2020年制定《反動思想文化排斥法》，2021年制定《青少年教養保障法》，2023年還制定《平壤文化語保護法》，不斷造法維穩。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。