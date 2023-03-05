南投立委補選由民進黨蔡培慧勝出，國民黨台北市議員游淑慧表示，這場選戰讓她想起2020年許多藍營立委選將因採保守戰法，最終不幸戰敗的往事，她呼籲國民黨「該進化了」。

游淑慧今在臉書發文指出，她聽到許多國民黨針對這次敗選的檢討，都還是把原因歸咎於民進黨抹黑戰，她好奇民進黨就是如此，國民黨吃了那麼多次虧，難道還學不會嗎？

游淑慧直言，如果國民黨永遠不敢講真話，只是不斷去做老生常談的檢討，那只是自欺欺人、掩耳盜鈴。而對於前藍委蔡正元稱國民黨這次會丟掉南投，是因為「只看民調」，游淑慧認為他的觀點一針見血。

游淑慧提到，這次補選讓她想起國民黨在2020年選立委的狀況，當時許多候選人的民調都遙遙領先對手，為求維持優勢，因此在選戰中採取保守戰法。然而，「你不動，敵會動」，這些候選人忘了民進黨擅長打的是逆風選舉，國民黨卻大多只能打順風選舉，因此在許多原本外界看好勝選的立委選區裡，國民黨選將最後都落敗。

不過，游淑慧仍不忘強調，敗選只是一時的，天亮之後仍是藍天，國民黨應該檢討原因、記取教訓，並且學乖進化，同時不要氣餒。