嘉義市警察局、市警局第二分局防詐宣導團也動起來，天未亮就到現場擺攤，宣傳反詐騙。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市警察局、市警局第二分局防詐宣導團也動起來，天未亮就到現場擺攤，宣傳反詐騙。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

全國牙醫盃馬拉松今天復辦，2000多位跑者從市立體育場出發，牙醫師出生的衛福部前部長陳時中現身鳴笛。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2023全國牙醫盃馬拉松今在嘉義市立體育場起跑，2000多位跑者參與，一大早體育場就人聲鼎沸，積極防詐的嘉義市警察局、市警局第二分局防詐宣導團也動起來，天未亮就到現場擺攤，市警局長陳炯旭親自為跑者介紹3種最常見的詐騙手法和詐騙集團經常使用的關鍵字，提醒大家不要受騙上當。

全國牙醫盃馬拉松近年因疫情曾停辦，今天復辦，分全馬、半馬、10公里、5公里組，全馬從市立體育場一路往東，穿過蘭潭、仁義潭，在番路鄉折返，一大早2400位跑者從市立體育場出發，牙醫師出生的衛福部前部長陳時中現身鳴笛。

市警局第二分局除協助賽事交管，天還沒亮，陳炯旭就率隊到場擺攤，並架設大螢幕播放警政署署長黃明昭拍攝的反詐騙影片，二分局犯罪預防宣導團則透過快問快答互動遊戲，讓民眾更熟悉各類詐騙的特徵及關鍵字。

警方也向民眾介紹「假交友」、「假投資」、「解除分期付款」3種最常見的詐騙手法，另指詐騙集團慣常使用「快速回本、穩賺不賠、保證獲利」等話術，吹噓顯然不合理的獲利，提醒大家留意關鍵字，二分局長郭志豪說，詐騙手法日新月異，接獲可疑來電，務必「1聽、2掛、3查證」，多加利用165、110專線查證。