韓國國家安保室室長金聖翰5日赴美前受訪表示，將爭取與美方就總統尹錫悅訪美行程達成協定。

據韓聯社報導，金聖翰當天開始為期5天的訪美行程。被問及尹錫悅原訂4月的訪美行程是否談妥，金聖翰表示，此行將爭取與美方對尹錫悅的訪美時間、規格等事宜達成協定。

金聖翰還說，在韓美同盟今年迎來70周年之際，將與對口官員和外交、情報部門官員討論加強韓美同盟的方案。在朝鮮半島安全局勢極其嚴峻的情況下，將與美國政府和學界人士就朝核等地區問題、朝鮮半島事務、全球熱點等進行討論。

對於是否會討論韓國財界憂慮的美國《晶片法案》（CHIPS Act），金聖翰說，計劃與美方就經濟安全、《通脹削減法》（IRA）和《晶片法案》將給經濟安全帶來的影響深入探討。

另外，對於是否會討論二戰時期被日強徵勞工索賠案問題，金聖翰表示，該問題應該由韓日兩國解決，不是韓美之間的議題。但鋻於美方密切關注韓日關係改善局勢，將就美方能為深化韓美日安保合作和三邊關係發揮的作用進行討論。