旅行公會全聯會2月底組團赴大陸，拜會國台辦、海協會、文旅部等單位；近日返台後強調陸方非常支持恢復兩岸旅遊，並轉述海協會長張志軍表示「兩岸旅遊多交流，有助於台海和平穩定」，但陸委會遲遲不肯回應。觀光業者私下表示強烈不滿，認為業者都把台階搭好，陸委會只會把問題推給指揮中心。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會2月28日到3月1日由理事長蕭博仁率領各地方公會理事長等赴北京，拜訪觀光局駐北京台旅會、國台辦、文化和旅遊部及海峽兩岸關係協會會長張志軍等，是疫情後旅遊業訪問大陸的層級最高代表團，探討兩岸旅遊開放的可能性和進程。全聯會北京訪問團的過程與結論，引起不少關注和討論。

「兩岸化冰從重啟觀光交流開始！」創新旅行社董事長、台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽表示，兩岸任一方都應採取建設性態度來推動交流和合作，全聯會北京訪問團無疑是民間的積極信號，意味著民意對「重啟兩岸旅遊」有很大需求，也期望為雙方解凍創造契機。

李奇嶽說，從北京訪問團的拜訪中，可以看出各方對兩岸旅遊開放的積極態度和期待。例如國台辦交流局長黃文濤表示，國台辦完全支持推動兩岸交流，期待觀光開放，兩岸互送遊客及台生陸生，開放小三通等；黃文濤也說大陸疫情已經緩和，「平潭已經準備好了，輪船也整裝待發了，」希望儘快恢復兩岸人員往來正常化，呼籲台灣取消大陸人民赴台和兩岸直航禁令。此外大陸文化和旅遊部也表示希望恢復長期以來的兩岸交流，並建議先開放幾個重點城市。海協會會長張志軍也表示大陸官方對兩岸觀光旅遊的態度一直沒有改變，而兩岸交流與合作對台海和平穩定有助益。

此前蕭博仁表示，自2020年疫情爆發至今大陸並未限制大陸居民赴台，今年2月1日也率先提出恢復小三通航線，隨後又提出開放16個兩岸航點，但我方至今沒有任何回應，也未解除台灣赴大陸的旅行團禁令。李奇嶽表示，兩岸旅遊市場對航空與觀光業都有重大影響，2019年以前兩岸旅遊市場是台灣航空與旅遊最大客源，占台灣整體市場4成，幾乎占台灣航空公司產值及台灣觀光外匯收入的一半，也是疫後產業復甦的最後一塊拼圖；「但無論觀光旅遊業對開放兩岸旅遊如何殷切盼望，都需要台灣政府具體回應。」

李奇嶽表示，新冠疫情爆發，台灣政府禁止大陸居民入境、停止兩岸觀光交流等，損害台灣觀光業和服務業，對台灣經濟造成巨大損失，台商和台胞的返鄉權益也受到嚴重限制，無法回家和親人團聚，這是不該被忽視的問題。台灣政府應該正視問題，讓兩岸關係重回和平發展軌道，進一步促進台灣經濟發展；而非一昧「逢中必反」，對有機會化解兩岸緊張情勢的訊息「已讀不回」。

觀光業者則對我方政府非常不滿，有業者表示北京訪問團講的話算很保守了，很多話檯面上不方便講，「旅遊業把台階都幫忙搭好、各種可能面臨的情況也都想好，陸委會卻死不肯回應，還在把問題推給指揮中心！」