胡瓜日前在衛視中文台《歡樂智多星》與來賓趙正平、大根等人打賭，害得徒弟葉欣眉慘遭刮鬍泡噴滿臉，獻出節目首次被噴的處女秀。葉欣眉事後忍不住抱怨胡瓜不看題目，還硬要跟大根打賭，胡瓜這時才意會過來，笑說終於理解為什麼葉欣眉會一直轉頭對他擠眉弄眼了，他也因為葉欣眉被噴得滿臉，笑到差點無法繼續主持。

趙正平、大根、蘿拉、楊皓如、黃馨儀及撒基努分成兩隊，在「爆爆六選一」單元裡答題搶獎金。兩隊答題異常激烈，4題答完已經多人被刮鬍泡噴滿臉，決勝題時，大根一句「硬去選那個錯的的機率高不高？」胡瓜不以為意的回嗆說：「這6個答案，你有辦法一次就選到錯的，除了判你獲勝之外，我們兩個主持人下去被噴」，還嗆大根根本選不到錯的，把現場氣氛當場炒得好火熱，大根聽後也是興趣大增，開始跟一旁的蘿拉討論要選哪個答案，不過坐在懲罰區的趙正平聽了可不樂意了，抗議說：「這樣我會被噴耶！」大根趕緊用趙正平一個人被噴，可以換兩個主持人被噴多精彩來說服他配合，連敵隊的撒基努也加入看熱鬧行列嗆趙正平說：「要像個咖好不好！」害得趙正平只能苦笑。

大根跟趙政平還在爭執要選哪個答案時，胡瓜好奇問他們到底是要選對的還是錯的，只見大根很堅定的回說就是要選錯的，沒想到他們認真要選錯的，這下換胡瓜跟葉欣眉傻眼，原本以為只是做效果開玩笑，沒想到對方為了看他們被噴竟然真心想挑戰。在選定答案後，趙正平果然被噴，滿身刮鬍泡的他馬上起身要兩位主持人到懲罰區就坐，葉欣眉本來還想拗，但胡瓜邊說「講了就講了」邊拉著葉欣眉就位，她只能乖乖坐好，在全場歡呼下獻出個人首次被噴的處女秀，接下來明明知道兩管刮鬍泡已經噴完的胡瓜開始「演出」霸氣就坐，但因為兩個懲罰區的刮鬍泡都已經噴完，胡瓜換了兩次坐位後說：「那就是命了，我是想下來噴啦，但就不要浪費時間在轉移砲口上」，被胡瓜「陷害」的葉欣眉只能苦笑。

在場唯一事先就知道答案的葉欣眉，忍不住抱怨胡瓜都沒有看題目，明明大根就已經想選錯的答案了還跟大根賭，此時胡瓜終於知道葉欣眉剛剛為何頻頻轉頭看他的意思，邊笑邊解釋說：「我覺得要選到是很難的」，不過一看到葉欣眉被噴得滿臉，讓他笑到差點主持不下去，師徒超有趣互動，真的有夠歡樂。 本集將於3月6日(一)晚上7點播出。