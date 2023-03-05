女星唐玲2019年罹患胃癌4期後，仍積極抗癌中，且時不時透過社群激勵自己，讓網友們看了相當心疼，而今日（5）是她48歲生日，唐玲不忘在臉書曬出一張比基尼辣照，並再次吐露抗癌心境，感性表示：「得了癌症，讓我有機會重生，但願未來的日子裡能夠真正認識彼此」。

今日，唐玲在臉書曬出自拍照，第一句幽默笑了三聲寫下，「哈哈哈，今天是本姑娘的生日」，接著感謝上天，又讓自己平安健康快樂活過1年，「長大1歲，得了癌症，讓我有機會重生，但願未來的日子裡，能夠真正認識彼此，感謝有你陪在我身邊」。

唐玲一直以來都以正面積極的心態面對病魔，時不時也分享抗癌心得，鼓勵自己與其他癌友。貼文曝光後，立刻引來圈內朋友祝福，其中米可白、王彩樺、方馨、小嫻和況明潔等人，也現身留言區祝福生日快樂，況明潔更感嘆：「唐玲妹妹！生日快樂，太不容易了」，另一位明星好友王晴也送上祝福：「姐生日快樂！天天開心健康」。

事實上，唐玲最近做輔助治療時，不斷反省自己生病的原因，找到可能的解答後，在社群平台分享：「就是沒有真正的好好的愛過自己，在外奮鬥這麼多年啊，其實幾乎早餐都沒有吃過，一日三餐沒有規律過，經常吃一些外賣，然後還有一些垃圾食品。」她提起自己一人在演藝圈闖蕩，身邊沒有家人，創業時也沒時間照顧自己，更沒時間做飯。