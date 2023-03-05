湖山水庫蓄水量5000萬公噸，目前蓄水量已降至45％，水庫露出長年泡在水裡的白色石頭護岸。主任李炎任表示，目前每天維持每日供應雲林24公噸民生用水，也支援輸送濁水溪水源到南彰化5公噸、北嘉義10公噸，每2天少1％水。

今年入冬以來幾乎沒有冬雨，從數公里外攔河堰引清水溪水源的湖山水庫每2天下降1％蓄水，從水庫護岸石頭顏色就可看出枯水期頗長了，白色石頭上限就是滿水位，愈往下石頭愈白。

管理中心主任李炎任說，上游清水溪沒有下雨，桶頭堰幾乎攔不到水，水庫無水可進，但仍維持每日供應雲林24公噸民生用水，也支援輸送濁水溪水源到南彰化5公噸、北嘉義10公噸。

李炎任表示，集集攔河堰仍每日仍能供應15萬噸水，這15公噸輸往彰化5公噸、嘉義10公噸。

他表示，全台水情吃緊，請民眾節約用水，湖山水庫目前尚無減壓供水、限水，預估可撐到6月，該水庫最低水位紀錄是2021年5月31日的28％。

前年（2021年）旱災嚴重，湖山水庫一度減供應原水給自來水公司，最少是為15.5萬公噸。前年5月31日水位降到歷史新低，6月梅雨季很快就回補，6月23日回到滿水位並溢流。