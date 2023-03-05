賴男連續兩次丟擲汽油彈縱火。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣賴姓男子去年10月與陳姓友人發生嫌隙，竟然前往陳位於頭份市的禮儀社倉庫，1周內連續2次丟擲汽油彈縱火，造成陳男財損30多萬且心生畏懼。經法院審理，賴男依公共危險罪、放火燒建物未遂，各處1年10個月、1年11個月，兩罪應執行有期徒刑3年5個月。

根據調查，33歲賴姓男子去年10月25日清晨4點26分，騎機車前往頭份市濱江街，找到陳男放置禮儀用品的倉庫，連續朝內丟出5個汽油彈，引燃倉庫裡面9座罐頭塔底座，將整座倉庫跟裡頭禮儀用品全數燒毀，造成陳姓被害人財損30萬元。

不料，事隔幾天，去年10月31日，賴男再度犯案，身披大型黑色垃圾袋，前往倉庫縱火，以鐵鎚敲碎倉庫窗戶與一旁貨車車窗，再以打火機點燃塑膠油彈後丟入倉庫內，所幸火勢不大，造成得毀損較不嚴重，但造成陳姓被害人恐慌。陳姓業者當時指出，縱火的賴男是他認識10多年朋友，他認為是因某位女性友人欠賴男的「大哥」3萬元，賴討債不成因細故遷怒於他，認為他阻擋賴財路，才會縱火洩恨。

苗栗地院指出，賴男因與陳姓被害人有糾紛，對其心生不滿，兩次犯行皆為有計畫的預謀犯案。第1次放火燒燬之他人所有物，致生公共危險，造成被害人30萬元財損，判處1年10個月。

賴男第2次犯放火燒燬現未有人所在之他人所有建築物未遂，雖僅造成被害人約6千元財產損失，但若起火點不幸位於易燃物上，火勢恐一發不可收拾，恐將造成倉庫或相鄰住宅相當嚴重傷亡或損失，處1年11個月。法官審理後2罪併罰，應執行有期徒刑3年5個月。