來自馬來西亞的好萊塢女星楊紫瓊，不久前才以《媽的多重宇宙》成功在第29屆美國演員工會獎上擊退勁敵《TAR塔爾》女主角凱特布蘭琪（Cate Blanchett），沒想到楊紫瓊近日再度以該片拿下美國獨立製片業最高榮譽「獨立精神獎」中的「最佳主角獎」，讓她一上台就難掩激動的情緒，引起眾人矚目，而她當晚的寶藍色造型禮服也同樣超級吸睛。

楊紫瓊近期憑著電影《媽的多重宇宙》接連獲獎，不久前才在第29屆美國演員工會上順利封后，成為首位獲得該獎項的亞裔女演員，她上台致詞時還激動到一度哽咽語塞，最後更興奮的脫口爆出「F」開頭髒話，渲染力十足引發台下滿堂喝采。

而在今年美國時間3月5日所舉辦的獨立精神獎上，首次將影帝影后融合成不分性別的「最佳主角獎」，楊紫瓊除了再度擊退2大勁敵凱特布蘭琪與《致蕾絲莉》的安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Louise Riseborough）外，也狠贏演出《日麗》的保羅梅斯卡爾（Paul Mescal）、以及《The Inspection》傑瑞米波普（Jeremy Pope）等男星，讓楊紫瓊備感榮耀，不斷感謝劇組與全天下的母親「因為沒有母親，所有人都沒有辦法來到這個世界上」。

there is no sweeter sight than michelle yeoh’s pure joy. i hope she knows how truly loved she is 🥹❤️ pic.twitter.com/RlQUmuFPKG — ellen (@yeohnation) March 5, 2023

Michelle Yeoh & Cate Blanchett at the Indie Spirit Awards pic.twitter.com/bNCi67mCf1 — Film Updates (@FilmUpdates) March 4, 2023

另外，楊紫瓊當天所穿著寶藍色的斜肩波浪造型禮服，搭配古典盤髮，也獲得不少人的讚賞，整體造型散發東方古典氣質美，對比在美國演員工會獎時的黑禮服金蔥造型相差甚大，甚至有不少人吐槽她那天所穿的衣服就像是洋裝黏了一堆金色碎紙或薯條。如今再度獲獎也讓外界再度見證楊紫瓊的演技實力。

楊紫瓊在美國演員工會獎上的造型被吐槽像薯條。（圖／達志影像）