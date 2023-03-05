板橋分局執行擴大臨檢。（警方提供）

新北市板橋警分局為防制聚眾鬥毆、掃蕩幫派及詐騙集團，昨（4）日晚9時配合市警局辦理擴大臨檢，針對轄內KTV、旅賓館、釣蝦場及易聚眾滋事場所實施臨檢，並在接壤樹林、土城區交通要道設立路檢點，加強攔查及取締酒駕，臨檢成果共查獲通緝犯1人、 公共危險案1件1人、毒品案3件3人、詐欺案4件5人。

板橋分局統計，自今年2月13日執行全國同步掃蕩黑道幫派、打詐、緝毒行動專案，板橋警分局已檢肅治平對象1件7人，查獲黑幫個別犯罪1件1人、詐欺集團4件22人、新興毒品3件3人、營業場所涉毒8件8人，執行第三方警政10件，成果豐碩。

板橋分局長黃南山表示，穩定治安、掃蕩幫派、打詐及查緝槍械毒品為警察工作重點，將不定期持續針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業處所，執行強勢作為加強查緝，更呼籲切勿以身試毒，害人害己，提醒家長應管教子女，鼓勵從事正當休閒活動，切勿縱容少年深夜遊蕩及涉足不當場所。