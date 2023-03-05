資深媒體人許聖梅在今年1月不甚摔傷骨折住院「軟骨碎成了兩半」，在經過兩個月的休養後，近日許聖梅也漸漸復工回到工作岡位，而她在社群分享受傷這段時間的心情，並透露脫下輔具後發現肌肉大量流失，同時也感嘆雖有體諒她受傷的製作單位，但也有節目組看見她穿運動褲來當場變臉，讓她直呼「當下快哭出來了」。

許聖梅在1月時不慎跌倒膝蓋直接撞擊地面，軟骨碎成了兩半，當時她還發文大嘆「要知道自己有没有朋友？骨折的時候就知道了，因為朋友全跑光了...真是樂極生悲」在經過一段時間休養後，許聖梅透露，脫下輔具後發現自己的肌肉大量流失「走路還是不太行，要學習樹獺的精神，雖然慢但是優雅」。

接著，她提到這次受傷也讓她身心靈有新的體驗「有製作單位千拜託萬拜託妳一定要來上節目，但看到我穿運動褲立馬變臉（妳怎麼穿這樣？妳這樣害我要寫報告跟上頭解釋）我當下快哭出來，但還是笑笑就好（没事的，我可是仙女來著，哭什麼哭）總之只要想著大家對我的好就好」。

然而，今（5日）凌晨許聖梅曬出她穿著短版運動背心搭配寬褲的照片，面對鏡頭露出微笑看來氣色相當好，文中她寫下「受傷兩個月了，很感謝大家一直鼓勵我，幫我加油打氣，也希望如果目前也跟我一樣承受骨折煎熬的人都能早日康復，雖然復原的路還很長，但我有你們呀」對此，網友也給予鼓勵希望她可以早日康復。