遠在菲律賓的一名男子，透過遠程操控位在新加坡的機器人到濱海灣金沙購物商城買珍奶，引起路人嘖嘖稱奇。

這名男子是新加坡一家機器人公司FrodoBots的員工，該公司3日在TikTok影音平台上發布一則短影片，展示機器人如何被遠程操控到商場跑腿。

商場自動門一開始似乎沒有感應到機器人，但等機器人稍後成功進入商場後，它來到飲料店，操控者透過熒幕向店員打招呼，稱想要點一杯飲料。店員剛開始無法聽清楚指示，所幸一名熱心的男顧客上前幫忙傳話。

機器人接著告訴熱心男子，籃子裡有現金，請男子幫忙轉交給店員付款。機器人結賬後跟其他顧客一樣，到一旁等待，熱心男子還不忘提醒機器人等候號碼。最後，店員將一杯奶茶放入機器人的籃子裡。

機器人「任務」成功後離開商場，路人驚嘆「好酷」。

FrodoBots日前也曾發布影片分享，機器人到鄰里超市購買巧克力的情況，當時還遇到熱心店員，幫牠找到想要的巧克力。