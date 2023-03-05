ELLE Run with Style 風格路跑今年首度到高雄舉辦，高雄市長陳其邁接受主辦單位知名國際時尚雜誌ELLE專訪，並獻出時尚雜誌拍攝處女秀，協助此次路跑賽事宣傳。（《ELLE》國際中文版雜誌提供／洪浩軒高雄傳真）

ELLE Run with Style 風格路跑今年首度到高雄舉辦，高雄市長陳其邁接受主辦單位知名國際時尚雜誌ELLE專訪，並獻出時尚雜誌拍攝處女秀，協助此次路跑賽事宣傳。（《ELLE》國際中文版雜誌提供／洪浩軒高雄傳真）

ELLE Run with Style 風格路跑今年首度到高雄舉辦，高雄市長陳其邁接受主辦單位知名國際時尚雜誌ELLE專訪，並獻出時尚雜誌拍攝處女秀，協助此次路跑賽事宣傳，除了暢談高雄產業轉型、文創與運動產業的推動，更不藏私分享高雄慢跑路線與美食。

ELLE Run with Style 風格路跑今年首度到高雄舉辦，高雄市長陳其邁接受主辦單位知名國際時尚雜誌ELLE專訪，並獻出時尚雜誌拍攝處女秀，協助此次路跑賽事宣傳。（《ELLE》國際中文版雜誌提供／洪浩軒高雄傳真）

ELLE Run with Style 風格路跑今年首度到高雄舉辦，高雄市長陳其邁接受主辦單位知名國際時尚雜誌ELLE專訪，並獻出時尚雜誌拍攝處女秀，協助此次路跑賽事宣傳。（《ELLE》國際中文版雜誌提供／洪浩軒高雄傳真）

「好多姿勢都不符合人體工學！」首次挑戰時尚雜誌拍攝的陳其邁坦言，自己從未穿過這種潮流運動服，覺得非常新鮮，拍攝過程中，攝影師不斷指導他擺出不同姿勢，且為了力求完美，要一直重複擺出各式姿勢，直到攝影師滿意為止，他當下才體會拍照原來如此辛苦。

陳其邁細數高雄近年運動產業的發展，包含積極推動馬拉松、滑板、街舞、電競等參與性運動賽事，並推行高雄屬地球隊，職籃與職棒球隊扎根在地的經營模式，讓球隊與城市共融共好，而硬體方面，市府在各行政區廣設運動中心，設置老年人與身障者專用的體健設施，大力推展運動風氣，將高雄打造為南台灣最活躍的運動城市。

陳其邁也私自分享3條高雄最美的慢跑路線與周邊美食口袋名單，愛河水岸路線可感受高雄的港都風情，也能到美食林立的鹽埕區飽食一頓；臨港線至柴山路線多重變化的山路具有挑戰性，跑完可以到柴山上的景觀咖啡廳吹海風歇息；澄清湖環湖路線山清水明、鳥語花香，附近還有飄香20年的烤鴨名店。陳其邁邀請全台跑者，一同到高雄挑戰風格路跑，並見證港都的轉變。