我國非洲友邦史瓦帝尼總理戴克禮今天率團抵臺，展開為期5天的國是訪問，蔡英文總統預計明（6）天上午於總統府接見訪團。總統府發言人Kolas指出，此行為戴克禮上任後首度訪問臺灣，也是繼史王恩史瓦帝三世去年10月率團來訪後，短期內再度有訪團來臺訪問，充分展現史瓦帝尼對兩國邦誼的重視。

Kolas Yotaka表示，蔡英文總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎戴克禮總理率團訪問臺灣，訪團成員另包括：總理夫人兼代理檢察長蕭珮（Madam Lomvula Hlophe）、經濟企畫暨發展部部長吉納（Hon. Thambo Gina）、政務次長姆蘭格妮（Thabisile Mlangeni）、以及總理府政務次長史都華（Bertram Stewart）等重要內閣成員，充分展現史瓦帝尼對兩國邦誼的重視。

今年為臺灣與史瓦帝尼建交55周年，她說，兩國長期以來在基礎建設、醫療公衛、教育、農業、以及資通訊等領域皆有密切合作；過去三年，兩國也攜手合作，共同抵抗全球疫情。

Kolas表示，史瓦帝尼王國是臺灣在非洲的重要盟邦，史國政府與戴克禮總理更是多次在國際場域為我國仗義執言，期盼透過此次面對面交流，持續深化兩國在各領域的合作，增進兩國人民福祉，讓兩國邦誼更為堅韌穩固。