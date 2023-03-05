不少人都會幫毛小孩取名，一名男網友表示，日前帶寵物青蛙到動物醫院，在櫃檯填寫掛號單，發現其中一欄是要寫寵物名，且還是必填欄位，因他沒幫青蛙取名而不知該怎辦，在一旁的女友看他苦惱的樣子，立刻搶過他的筆寫下「瓦達西蛙」，一票網友跟著唸一次都笑翻。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，日前和女友帶寵物青蛙到動物醫院醫院看診，在櫃檯填寫掛號單，其中一必填欄位是寵物名字，他一直覺得青蛙聽不懂，就算取名也沒意義，就一直沒取，他楞在櫃台許久不知該怎麼辦。

這時女友接過他手中的筆，在掛號單寵物名欄位上寫下「瓦達西蛙」，沒想到輪到他的青蛙看診時，動物醫院的人員大喊「瓦達西蛙」，讓他尷尬到爆。他說女友自己也有養貓，取名叫「梅狸貓」；烏龜則是叫「卡哇幫嘎」，他好奇問「真的有人會這樣取嗎？」

貼文曝光，網友全笑翻，「快笑死！不可能這麼會取名欸」、「我覺得超級可愛，女友很有取名字的天份欸」、「天啊太好笑！害我在高鐵上笑聲音，幸好旁邊沒人」、「感覺櫃檯姐姐看到會偷笑」、「女朋友很有創意，感覺跟她在一起很有樂趣」。

另也有在動物醫院工作經驗的網友說，若沒有幫寵物取名，直接寫物種就可以了，讓不少網友直呼，「當動物醫院櫃檯的恥力也要很大」。