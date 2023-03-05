一名30多歲女子透過網路交友結識一名男子，掉入詐騙集團圈套慘賠數百萬元。高市刑大循線逮獲曾姓男子為首的詐騙集團，全案移送高雄地檢署偵辦。（高市刑大提供／袁庭堯高雄傳真）

一名30多歲女子生活單純，透過網路交友結識一名男子，男子謊稱在澳門經營網路博弈公司，要女子幫忙開戶回收內定獎金，提供30％分潤，還誘騙女子下注。女子前後匯款數百萬元後突遭男子封鎖，傷心之餘只能報警求助。高市刑大循線逮獲曾姓男子為首的詐騙集團，全案移送高雄地檢署偵辦。

據了解，女子在餐廳工作，由於上班時間較長，又沒有其他機會認識朋友，在好奇心的的驅使下註冊交友軟體，禁不起一名男子甜言蜜語，兩人感情逐漸升溫。

某天，男子告訴女子，他在澳門的公司經營網路博奕，公司要內定幾位中獎者以回收彩金，但彩金要派發至海外帳戶方能購買彩券，並於中獎後匯入相同帳戶。除去公司要回收的50％提成，他願意提供女子30％的分潤作為兩人的「戀愛基金」，女子一聽喜上眉梢，萬萬沒想到讓自己掉入詐騙的圈套。

男子甚至報明牌給女子，告訴她每次下單6萬、一次下單10注，開獎後就可獲得彩金3000萬港幣。女子依男子指示匯款後，在博弈網站上果然發現自己中大獎。此時男子告知她因彩金數額過於龐大，要購買海外保險及升級購買帳戶才可以將彩金匯入。

女子不疑有他，陸續匯出數百萬元的存款後，突然遭男子封鎖，音訊全無，此時女子才驚覺可能遭詐騙，立刻報警求助。

高市警方獲報後隨即組成專案小組，經過多日的資料調閱及查緝，逮捕曾男為首的18人詐欺集團，全案依涉犯組織犯罪防制條例、刑法詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

警方統計，「感情詐騙」案類被害人年齡集中在30至49歲之中年族群，當中尤以女性居多，詐騙金額從數十萬至數百萬不等。詐騙集團通常會先以陌生社群或交友軟體傳訊，再以LINE或其他通訊軟體加好友私聊，經營一段時間後，再以各式理由要求被害人協助匯款，被害人支付鉅額後始終未能見到相戀網友，方驚覺網友所述均是一場騙局。

警方呼籲民眾，網路交友勿輕易提供手機號碼、個人資訊，避免遭到騷擾。如不想收到陌生IG訊息，可至APP設定關閉「陌生訊息」，若不想在LINE被加好友，則可至APP設定關閉「允許利用ID加入好友」、開啟「阻擋訊息」、關閉「允許好友邀請」等，如遇可疑情況請即撥打反詐騙專線165查證。