前總統馬英九今天出席中原盃書法比賽，特頒發獎狀及送春聯給與會的書法老師，表達對他們推廣的敬意。（陳世宗攝）

馬英九出席中原盃全國書法比賽，盼教育部重視持續推廣。

台灣道教總廟無極三清總道院，舉辦中原盃第26屆全國書法比賽，5日於三清總道院共有1200人參加決賽，前總統馬英九連續14年南下參與盛會。馬英九指出，書法是我國的國粹，科技雖然成長很快，並不影響我們繼續練習書法；這是一門五千年的藝術，希望教育部繼續重視及推廣書法。

前總統馬英九今天出席中原盃書法比賽，特頒發獎狀及送春聯給與會的書法老師，表達對他們推廣的敬意。（陳世宗攝）

馬英九指出，16年前他競選總統時曾到無極三清總道院住一晚，體會書法比賽代表的意義，10多年來看到這麼多參賽者感覺很欣慰，發揮道教舉辦祭祀典禮安定人心、移風易俗的重要功能，更用四書五經作為教育對社會救助活動、公益捐助不遺餘力；尤其舉辦書法比賽開全國宗教團體特殊風氣。

台灣道教總廟無極三清總道院舉辦中原盃第26屆全國書法比賽，5日於三清總道院共有1200人參加決賽。（陳世宗攝）

馬英九說，他從國小開始練毛筆字，「我們都是中國人，都是學漢字的，書法是我國的國粹」，雖然近年來因電腦普遍使用及生活環境的改變，推動書法教育更是不容易，更要努力的推廣。中原盃全國書法比賽從民國87年開始，參賽人數從1000多人成長到今年1.6萬人，非常值得我們高度肯定。

馬英九表示，他擔任台北市長時元旦都會舉辦「漢字文化節萬人揮毫」活動，希望藉此了解漢字的美，持續以正體漢字傳播中國文化；大陸採用簡化字，大陸的書法家都說，簡化字沒有書法可言，只有正體漢字才能真正感覺書法之美；練習書法的好處，除可磨練耐性、陶冶品性，也可真正見識中國文字之美。

為讓我國能成為國際社會中擔任中華文化的領航者。馬英九指出，這是他當總統時的五項目標之一，教育部從民國98年開始推動書法教學改進方案。他卸任時國小開設書法課程的比例提升到67％、國中是18％，還有努力的空間，希望教育部繼續重視及推廣書法。

馬英九今天並帶來今年書寫的春聯贈送給推廣書法的老師，以表示敬意，強調「因靠著他們的努力，書法藝術才能繼續傳播」。馬英九最後祈求三清道教總廟及觀音大士保祐台灣「風調雨順颱風疫情小、國泰民安出口孩子多」；並勉勵參賽學生及家長，你們做對的事情，請繼續做下去。