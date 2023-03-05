「基金教母」蕭碧燕分享，理財沒有捷徑，一定要挑選自己熟悉的商品，「如果現在只有一筆錢適合投資，我認為台股基金會是最適合的標的」，因為相較於美股，即便是全球科技基金都易受匯率市場波動影響，只有台股基金沒有匯率問題，投資風險相對較低。

鄒開蓮和蕭碧燕都是在國際扶輪社今年舉辦「RYLA青年領袖營」，為青年學子們演說，為青年職涯發展打好基礎、培養領導能力，造就其成為優質的世界公民。

鄒開蓮跟與會大學生分享給16歲兒子的五個人生advice，包括開放心態、投資自己的長處、勇敢去做就沒有失敗、成為一個善良的人、以及擁有信仰。「我覺得年輕人應該要盡快培養職涯的核心能力，例如要如何問問題。」鄒開蓮說，很多人習慣把藏在心裡的問題，變成沉默的人，她舉例，自己做的每個工作都是沒學過的，但問問題不只是張開嘴巴問，而是必須去理解背景才知道怎麼問，就好像她在32歲當MTV台灣總經理前，也不知道要做什麼，但從做行銷的人轉行當總經理，也要學會去看財務報表、業務跟節目之前的關聯性，當資源很少的時候要怎麼做才能事半功倍，都是靠問問題才學會的。

「每一個工作其實都是sales(銷售)，」鄒開蓮說，即便職位是工程師或產品經理，其實都在銷售產品，養成訂高標的習慣，也是一直以來對自己的工作要求。鄒開蓮說，成長10%與成長10倍的差別在於，成長10倍會激發你完全不一樣的驅動力，當你給自己訂定高標，就會讓自己想盡辦法走到第一名，因此，即便你做不到也要習慣去想，就會得到比想像中還棒的結果。

蕭碧燕表示， 理財必須先養成好的習慣，如果沒有正確的觀念與態度到頭來則是一場空，不是年輕就可以抵抗高風險，「你所有的時間都很重要，因為錢花完了可以再賺，但時間浪費了，永遠也回不來，」放棄是一秒鐘的事，堅持是一備子的修行。

蕭碧燕表示，她從18歲開始記帳，至今已40幾年，記帳的好處是告訴自己在哪裡花很多錢，必須在哪個地方收支做最好的分配，不過記帳也是有技巧的，要分類，否則記流水帳是沒有意義的，她也以自己的人生哲學勉勵年輕學子，「最重要的事情最先做，」賺錢固然很重要，但年輕歲月很寶貴，不值得都用來賺錢，年輕時提升自己的能力最重要，真正的財富就會是你的能力。

那麼，該如何找到自己穩定累積財富的方法？她分享有4招，包括賺錢的能力、用錢的能力、投資的能力與儲蓄的能力。長期推廣投資定期定額基金的蕭碧燕說，定期定額適合沒有時間學習專業金融知識的人，投資小白可先設定15%至20%停利點即可。