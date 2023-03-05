彰警分局5日到秀傳醫院秀和基金會志工在職訓練課程進行「反詐騙精準宣導」演講。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

網路購物、假投資詐騙和解除分期付款等詐騙手法都已經老梗了，但銀髮族還是常常中招，彰化警分局統計，去年金融機構攔阻432 件，高達2億2138萬餘元，今年初至3月也攔阻28件，高達1242萬餘元，其中攔阻單筆最高是211萬元，險遭詐騙的就是已退休長輩。

彰警分局主動分析數據發現銀髮族遭詐騙人數比例相當多，5日特別於假日安排宣導行程到秀傳醫院秀和基金會志工在職訓練課程進行「反詐騙精準宣導」演講，現場由分局長張明盛擔任講師，親自率領彰化分局反詐宣導團前往宣導。

彰化警分局長張明盛表示，遵循行政院頒布「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，去年攔截432 件，金額高達新臺幣2億2138萬餘元，今年持續與金融機構合作，至3月初就已經攔阻28件，攔阻金額達新台幣1242萬餘元，成功保住高齡者財產。

彰化警分局表示，內政部警政署統計去年詐騙手法件數前3名分別為網路購物詐騙、假投資詐騙及解除分期付款詐騙等類型，全國上下假投資詐騙財損金額仍高達34.2億元，仍有努力空間。

警方並揭示防詐關鍵字，透過活動針對銀髮族志工加強宣導假檢警詐騙，只要看到「涉及刑案」、「偵查不公開」及「監管帳戶」等字眼出現，就是詐騙，提醒大家記得善用165反詐騙專線進行查證，更利用有獎徵答方式讓銀髮族志工更加深識詐觀念，現場志工誓言成為反詐騙種子教官，擴大至交友圈戮力一起宣導反詐。

彰化警分局利用多元媒體平台全力推廣「識詐」六大詐騙手法：假網路購物、投資詐欺、解除分期付款詐騙、假愛情交友、假冒親友詐騙及假檢警詐騙之外，針對分齡分眾舉辦實體宣導活動，以強化民眾識詐觀念，提高對詐騙情境的警覺性，並讓接收到防詐預防資訊的人回去宣傳，保護自己也保護家人，達到警民齊心共同打擊詐騙犯罪。