蒙藏文化館典藏章嘉大師遺物「咕嚕秋旺普巴杵」，在國立故宮博物院專業團隊的協助下於日前修復完成，並經文史專家學者研究證實具千年歷史，揭開藏傳佛教伏藏歷史，更顯珍貴文資價值。

4日適逢章嘉大師在臺圓寂紀念日，文化部蒙藏文化中心於蒙藏文化館舉辦「咕嚕秋旺普巴杵」修復完成祈福記者會，為普巴杵修復完成後第一次向全世界正式公開展示。

典禮在虔誠誦經聲中，將普巴杵供奉在章嘉大師佛龕處，文化部主任祕書陳登欽、國立故宮博物院主任祕書周曉雯敬獻五供，與達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參、佛光大學助理教授蘇南望傑等貴賓共同揭開這件千年伏藏文物的神祕面紗。

陳登欽表示，章嘉大師留下許多寶貴物件，需要一件一件理解與認識，文化部蒙藏文化中心選擇於大師圓寂紀念日公開修復完成的普巴杵，除了表達對此次文物修復的重視，展現文物歷史深度，也期盼藉此公開讓大眾對藏傳文化有更多理解。感謝故宮博物院協助，文化部會投入更多藏族文化研究，用謹慎態度面對和重視文化資產。

國立故宮博物院主任祕書周曉雯表示，故宮很榮幸參與此次普巴杵的修復，這件文物屬於複合材質，修復過程繁複，在故宮修復師與專家團隊努力下修復完成。希望藉由此次修復，讓大家更加了解文物的意義與價值。

蒙藏文化中心表示，蒙藏文化館於2021年重新裝修期間，在3樓章嘉大師紀念堂整理大師佛龕時驚奇發現這件普巴杵，回顧當年仁波切乍見此件法器，臉上流露驚喜不敢置信的讚嘆。該普巴杵是七世章嘉大師於1949年攜帶來台，加上杵身包覆的布籤用藏文紀錄該杵的出處與輾轉歷程，更添此件法器的特殊性與歷史意義。蒙藏文化中心已向文化資產局提報重要古物審查，並在故宮專業團隊歷經兩個多月的細心修復下完成，於章嘉大師圓寂紀念日辦理祈福儀式，別具意義。