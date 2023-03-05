第5屆世界棒球經典賽（WBC）A組預賽8日開打，5日進行首日官辦熱身賽，富邦悍將靠著先發投手肯特4局無失分好投，加上王正棠安打、李宗賢高飛犧牲打攻下2分，終場以2比1擊敗荷蘭隊，在WBC熱身賽接連擊敗古巴、荷蘭，拿下3連勝。

肯特此役主投4局，被敲2支安打，投2次三振、1保送，沒讓荷蘭隊攻下任何分數，之後陸續換上陳韋霖、李建勲、岳少華、陳冠勳、賴智垣、富藍戈，只有李建勲挨轟失分。

荷蘭陣中有多位大聯盟等級好手，雖然共敲出8支安打但攻勢無法連貫，只在6局上靠著曾來台效力Lamigo桃猿的柏納帝那（Roger Bernadina）敲出右外野陽春炮追回1分。

富邦總教練丘昌榮表示，比賽過程中與教練團聊到，認為中華隊要突破荷蘭投手是有機會的，他也提到，經過這幾場比賽觀察，古巴的投手應該比荷蘭更好一點，「但這也是相比起來，可能他們還在調整。」

先前外界評估荷蘭隊是「打優於投」的球隊，丘總也有這樣的感想，「他們的打擊、守備滿好的，內野守備很流暢、觀念很好，今天沒能得到太多分數可能對我們的投手陌生，時差可能也有關係。」