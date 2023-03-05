3月6日是世界淋巴水腫日，長庚醫師羅盛典與楊家森提前策畫了「為淋巴水腫而騎、為癌症希望而騎」的活動，眾人於5日中午順利抵達高雄長庚醫院。（林瑞益攝）

3月6日是世界淋巴水腫日，長庚醫師羅盛典與楊家森提前策畫了這場「為淋巴水腫而騎、為癌症希望而騎」的活動，眾人在高雄長庚醫院前合影。（林瑞益攝）

長庚醫師羅盛典與同院整形外科淋巴水腫超顯微手術專家楊家森醫師，於3月1日至3月5日從基隆長庚一路單車騎乘南下，途中經過台北、土城、林口、大里、雲林、嘉義、鳳山及高雄各院區。今天眾人在中午抵達高雄長庚醫院，正修科大師生與同業到場迎接。

明（6）日是世界淋巴水腫日，羅盛典與楊家森醫師提前策畫了這場「為淋巴水腫而騎、為癌症希望而騎」的活動，於5日騎到高雄長庚醫院。羅盛典希望藉此活動鼓勵癌症病友，透過慢跑、游泳或騎車等恢復健康。

羅盛典表示，本來只有他與楊醫師兩人騎乘，到長庚各區醫院宣傳淋巴水腫的防治，沒想到過程中許多車友也加入騎乘的行列，大家沿路彼此打氣，順利抵達高雄。

楊家森則說，想要藉此推廣淋巴水腫是可以治療的，大家不要再把此症狀當成局部的腫脹，要更積極地治療。因此，他與羅醫師想到騎單車宣傳的點子，從北到南把長庚各個院區連結在一起，每個院區的反應都很熱烈，希望日後能成為每年舉辦的例行活動，希望有更多民眾參與。