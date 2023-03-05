三地能源公司即將在鳳山區建造全國最大儲能場，當地居民紛紛在說明會上提出反對，要求撤場。（崔正綱攝）

三地能源公司副董事長李宗熹親上火線說明，表示會在當地成立專責辦公室，隨時與居民溝通。（崔正綱攝）

高市府經發局長廖泰祥出席，表示與民眾立場一致，若有任何疑慮，市府不會同意任何事項。（崔正綱攝）

三地能源公司將在高雄鳳山區興建全台最大、170mw的儲能廠，當地居民認為若儲能廠發生火災時，三地、政府應對處理方式存疑，堅持反對並要求撤廠。三地強調一切合法，儲能場安全配套措施完善。經發局表示，與居民立場一致，預計在下月舉辦會議，向居民解答疑慮。三地指出，後續也在當地設窗口，與居民持續溝通。

近期三地公司即將在鳳山區牛潮埔，建造全國最大儲能場，6000坪土地將設置儲能貨櫃，但由於儲能場火災事故頻傳，而距離鎮北里住宅區僅約80公尺，鎮北里目前有5800多戶、人口數1萬2000多人，令當地居民非常擔憂，由里長趙志成發起連署，目前有5000多人連署反對並舉辦說明會，今日市府經發局等相關單位出席，向在場近千名居民說明疑慮。

說明會，三地公司副董事長李宗熹、經發局長廖泰祥、經濟部標準檢驗局等官員均出席，另還有立法委員許智傑、鐘易仲、李雅靜、林智鴻、黃捷、劉德林、張漢忠、鄭安秝等藍綠議員出席，紛紛對於儲能場案表示不滿，要求暫緩、撤案。

「反對、反對！」當地居民對於儲能廠設在家旁，仍感到相當不滿，且緊鄰加油站，認為市府、三地公司對於災害發生太過樂觀，要以「最嚴重」狀況來做評估，並且事先也未與當地居民做溝通，紛紛舉起抗議牌，大喊反對，數次打斷發言，場面一度混亂。

藍綠議員均表示，反對儲能場設置在人口稠密地帶，要求市府撤案或遷場，黃捷指出，第一時間找不到主管機關，經發局、都發局等市府局處否認，標準局、台電也在互踢皮球，為何里民要承擔儲能場爆炸風險；林智鴻呼籲舉辦公投，要求市府傾聽民意要求遷場。

對於大家質疑，三地指出，土地規範依循中央經濟部，強調一切合法。並稱歷年國外儲能場火災多數為傳統貨櫃型儲能，並非新型的機櫃型，機櫃型外觀能防火1小時，周邊消防隊路程僅4至19分鐘，且內含有惰性氣體，外接水管雙重措施下，避免災害擴大。

經發局表示，儲能場尚在規畫階段，儲能設備主管機關屬經濟部能源局與標檢局，目前經濟部相關單位並未核發任何相關執照，高市府亦並無所謂同意或核發任何執照。預計下月舉辦會議，時間地點會於下周與里長及業者討論後另行通知。

廖泰祥指出，在場所有民眾有疑慮、反對、不同意的情況下，市府不會同意任何事情，站在民眾的角度，永遠跟大家站在一起，為大家安全疑慮做把關。

李宗熹表示，沒有善盡溝通責任，將會在當地成立專責辦公室，進行一對一、隨時與居民溝通。儲能場暫停期間允諾會停止施工，但雨季來臨時，土地雜草叢生易孳生蚊蠅，因應環保局要求，會先對該地進行整理。