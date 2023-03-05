張榮恭因飼養的犬隻與鄰居發生糾紛被控恐嚇，士林地檢署處分不起訴。（資料照）

國民黨前發言人張榮恭遭鄰居的狼犬咬傷，王姓飼主被控過失傷害，士林地院判決王女拘役55日，還要賠償張的醫藥費，王女仍不甘心，控告張榮恭「放狗咬人」，在場的2人與白雲山莊社區的管理員恐嚇、殺人未遂，士林地檢署日前偵結，依社區監視器並未發現有犬隻攻擊行人的情事，對張榮恭等4人處分不起訴。

張榮恭去年2月13日在社區遛狗，他飼養的米色米克斯「花花」遭狼犬「瑪莉」追趕，他上前阻止，遭「瑪莉」撲倒並啃咬攻擊，導致他手心撕裂傷，身上多處擦傷，而瑪莉的飼主林女被控過失傷害罪，法官認為，瑪莉未替愛犬配戴防咬嘴套等原因，判處拘役55日，林女不服上訴。

林女與張榮恭同住士林區仰德大道的白雲山莊，她指控張榮恭以及其家人遛「花花」時未繫上狗鍊、配戴防咬嘴套，去年12月27日上午8時許，故意將犬隻放出，而陳姓管理員也未加勸阻，造成她身心傷害以及精神壓力，害她心生畏懼，且有致死之虞，提告恐嚇、殺人未遂罪。

處分書指出，未發現張榮恭有刻意放口咬人，對林女惡害通知的情事，且根據監視器畫面，當天僅一隻小白狗出入，有配戴防咬嘴套，獨自在草叢走出，未發現有攻擊行人，難以憑藉林女單一指述認定4人涉犯恐嚇、殺人未遂，因而處分不起訴。