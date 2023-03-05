由日本外務省（外交部）所舉辦的第16屆國際漫畫獎日前在東京舉辦頒獎典禮，本屆以《貓與海的彼端》奪得優秀獎（銀獎）的台灣漫畫家星期一回收日，也受邀至日本領獎。

受疫情影響，台灣雖然連續三年在日本國際漫畫獎皆有斬獲，獲獎者皆未能親赴領獎，星期一回收日是疫情趨緩後首度前往日本領獎的台灣漫畫家。

星期一回收日曾於2019年至2021年間，以《粉紅緞帶》、《九命人-溺光》、《綺譚花物語》等作品獲得金漫獎的肯定。本次獲獎作品《貓與海的彼端》與編劇陳巧蓉合作，描寫兩個性格完全不同的小女生之間的友誼及情愫，在77個國家共503件作品中脫穎而出。

星期一回收日發表得獎感言時表示，感謝評審委員及故事原作者陳巧蓉，這個故事發想自一則臉書貼文，改編為漫畫，輕小說，再走到今天獲得日本國際漫畫賞，都是她們始料未及的事。她也代陳巧蓉發表感言，認為她的人生因為說故事而被拯救，希望這本述說她如何開始說故事的作品，能夠帶給讀者一點小小的力量。