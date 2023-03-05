台灣歌仔戲國寶陳美雲於4日晚間因不慎滑倒而逝世，享壽72歲。此次陳美雲的意外也讓民眾關注長者預防跌倒的重要性，國健署提出5大預防方法，包括注意周遭環境安全、穿著合身服裝等，並特別提醒長者，平常避免穿拖鞋運動，以防跌倒。

國健署表示，根據2017年「國民健康訪問調查」結果顯示，65歲以上老人自述過去一年曾跌倒比率為15.5%，即每6個人就有1個曾跌倒，分析跌倒原因包括身體功能下降、疾病、藥物、穿著與環境等相關因子。

國健署提出預防長者跌倒的5方法：

1. 注意周遭環境安全：包含照明、加裝浴廁扶手、地面不濕滑、路面平坦等。

2. 穿著合身服裝及鞋子，避免穿著拖鞋。

3. 選擇合適的輔具：枴杖、助行器、正確度數的老花眼鏡等輔具使用。

4. 日常可在家做肌力與平衡訓練運動，注意飲食營養均衡。

5. 可請醫生協助評估用藥安全，避免藥物交互作用增加跌倒的風險。

有關請醫師評估用藥安全，國健署表示，有研究發現部分藥物會增加長者的跌傷風險，例如精神病藥物、胰島素、麻醉止痛藥等，且使用多種藥物可能增加副作用，例如平衡失控或暈眩等，因此建議請醫師評估用藥，避免藥物交互作用，增加跌倒風險。