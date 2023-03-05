荷蘭隊5日在官辦熱身賽首戰以1比2不敵富邦悍將，唯一得分是靠曾來台效力Lamigo桃猿的柏納帝那（Roger Bernadina）敲出右外野陽春炮打破鴨蛋。

現年38歲的柏納帝那曾在2019年來台打球，但他僅來台短短時間就因球隊決定補強洋投遭到解約，在中職留下出賽24場，107打席、90打數，敲出23支安打、2轟、11打點，打擊率2成56的成績。

今天在官辦熱身賽柏納帝那擔任荷蘭中外野手、打第2棒，前2打席都遭到富邦先發投手肯特壓制，6局上面對富邦第3任投手李建勲，掌握住他的失投球一棒把球扛向右外野觀眾席上，用陽春炮像台灣球迷打招呼。

「很高興能夠再次回來台灣。」昨天歡迎晚宴上柏納帝那也和桃猿前隊友曾豪駒、陳晨威、黃子鵬、林立、成晉合照，「能在熟悉的地方看到熟悉的人，真的很開心。」

柏納帝那表示，球隊前幾天才到台灣，目前都還在調整階段，對對方投手也還不是很熟悉，「但還是努力趕快去適應投手球路，很開心能夠及時調整。」

這次荷蘭將在11日與中華隊交手，柏納帝那坦言自己沒有特別去追蹤中華隊陣容，但過往印象中，中華隊是很強勁的勁旅，很期待與他們對決。