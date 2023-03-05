大陸知名搖滾樂團「與非門」女主唱蔣凡逝世，享年38歲，死因則未透露；對此，「與非門」樂團官方微博昨（4）日發文悼念「我們答應你，守口如瓶」，針對主唱離世一事，也只低調回應「朋友們一定要問起她的話，就說她出國了」。

蔣凡擁有清亮慵懶的嗓音，特殊的唱腔吸引了許多歌迷，曾擔任《超級女聲》長沙唱區初選評委，近年在參加音樂節目《誰是寶藏歌手》後，讓她音樂更廣為人知。其中，代表作《樂園》也被竇靖童翻唱成電影主題曲，如今她突然離世的消息在樂壇被傳開，更讓眾多樂迷措手不及。

由於外界頻頻關心蔣凡死因，與非門官方微博昨（4）日發文：「作為夥伴，我們遵從你的意願，我們答應你，守口如瓶。那些美好的聲音就已挺好。我們繼續創造美好，到八十歲！」雖然文中並未指名，但被網友認出是在悼念蔣凡，隨後官方也默默回應：「我們有必要轉達給關心凡姐的朋友們，她跟我們說，朋友們一定要問起她的話，就說她出國了」。

今（5）日與非門官方微博再更新，表示會持續完成新專輯，「因為裡面有你們的聲音，得好好做」，甚至提議辦音樂會，想必後續會有相關紀念活動，期望將蔣凡與三少的最好模樣獻給樂迷。