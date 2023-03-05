隱身在花海裡的「櫻悅景觀渡假別墅」。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

「櫻悅景觀渡假別墅」的鍾老闆表示，花開這麼漂亮，希望能讓更多人欣賞到。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

民宿內開滿粉色、白色的櫻花。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

民宿內開滿粉色、白色的櫻花。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣大同鄉玉蘭茶園及台7線、台7甲線沿線的山櫻花、八重櫻花況大爆發，吸引許多遊客前往享受花海美景；縣內超夯新打卡景點為種植最多富士櫻、吉野櫻的「櫻悅景觀渡假別墅」，形成65公尺長的櫻花隧道，別墅老闆鍾先生表示，花開這麼漂亮，希望更多人欣賞到，只需在粉絲頁打卡按讚就可免費入園參觀。

大同鄉有多處賞櫻景點，堪稱最美櫻花公路的台7甲線，沿線都有桃紅色櫻花林點綴，吸引不少遊客駐足路邊下車拍照；日前在崙埤河濱公園、泰雅地景公園重新盛大舉辦的櫻花祭；及前往玉蘭茶園的路上及園區都充滿山櫻花、八重櫻的美麗蹤跡；另花期至3月10號左右的櫻悅景觀渡假別墅，65公尺長的櫻花隧道為新興打卡點。

櫻悅別墅為縣內種植最多富士櫻、吉野櫻的地方，鍾老闆從十幾年前開始陸陸續續種植櫻花，因面積大、數量多到難以計算，初步估算種植面積約有0.5公頃、4、500株大小不一的櫻花樹，櫻花多到形成65公尺長的櫻花隧道，整片花海美不勝收，吸引不少遊客前往欣賞。

鍾老闆表示，民宿內其實已免費開放入園參觀多年，因遊客與日俱增，多到外面的山路都會塞車，為維持櫻花品質，園區需要稍微管制，遂於今年開始酌收櫻花維護費，遊客只要在粉絲頁打卡按讚就可享免費入園參觀；看到花開的這麼漂亮，只有住宿遊客看到，覺得很可惜，所以開放讓更多人欣賞到美麗花海。

他指出，每年氣候關係，開花時間都會些許不同，加上宜蘭多雨，有可能來場大雨就將花都打掉，看近日天氣狀況，估計今年花期可來到3月中左右，在那之前到園區還能欣賞到吉野櫻。

遊客們到櫻悅別墅時，看到長長粉紅櫻花隧道都嘆為觀止，有世外桃源的感覺，非常感動；甚至有遠從新加坡來的旅客，因新加坡一年四季天氣都差不多，沒有土生土長的櫻花，昨抵達台灣後，今特地至宜蘭賞櫻，直呼「真的很美！看到很震驚」。