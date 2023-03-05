蕭煌奇與家人相處十分親近，出道以來不只一次感謝家人對他無怨無悔付出，無所求地支持他走音樂路，尤其阿公阿嬤及父親母親對他的愛，更令他無以回報；蕭煌奇的父親昨深夜因病過逝，他今在私人臉書不捨悼念最親愛的爸爸，難過說：「當我握著您的手的時候，雖然您已無法言語，但也很用力的回握，我知道您很捨不得離開我們，謝謝您等到我演出結束，讓我好好的和您道別。」

蕭煌奇回想與爸爸過往相處點滴，萬分感恩地對著天上的父親說：「這輩子可以當您的孩子很幸福，昨晚在全家人的陪伴下，現在您已經隨著菩薩去天上𨑨迌，已經無病無痛了，一路好走，我們全家人都愛您，我們都要活在當下，好好珍惜身邊的每個人，我敬愛的爸爸，我們天家再見。」一字一句令人不捨。

蕭煌奇去年12月底舉辦紀念出道20週年演唱會時，提到家人對他的愛忍不住哽咽落淚，除了阿公及媽媽為他無怨無悔付出，他當時在台上表示爸爸因身體微恙無法到場欣賞演出，再度哽咽說：「爸爸（事前）準備我最愛吃的焢肉，要我加油。」如今疼愛他的父親過世，內心悲慟難以想像。