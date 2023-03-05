捍衛世界棒球經典賽，中市刑大警犬隊高規格場檢。（台中市警局提供／陳淑芬台中傳真）

捍衛世界棒球經典賽主場 中市刑大警犬隊高規格場檢

2023年世界棒球經典賽8日將在洲際棒球場開打，美國大聯盟安檢人員、承辦人員和刑大警犬隊日前進場進行首波場檢。台中市警局長李文章5日表示，刑大警犬隊領犬員及9隻警犬組成緝毒及偵蒐爆裂物場檢小組，已完成首波搜查，以「汪汪隊」先幫中華隊暖場。

台中市警局表示，眾所矚目的世界棒球經典賽球賽在開打前，第一批進場的隊伍是美國大聯盟安檢人員、承辦悍創行銷公司工作人員和台中市府刑大警犬隊。刑大警犬隊3日由領犬員副隊長黃聖哲帶狼犬「Audi」；領犬員王育德、陳奕伶帶著拉不拉多犬「Pinky」率先執行全場安全檢查。

市警局指出，市刑大警犬隊在美國大聯盟以及安檢人員陪同下，逐一檢查球場各個角落，展現紮實訓練，提供能讓選手及觀眾安心參與的比賽場地。警犬隊此次投入9隻警犬，包括7隻拉不拉多及2隻德國狼犬組成的經典賽緝毒、偵蒐爆裂物小組。

李文章強調，台中市警局動員轄區警力、刑事警察大隊、交通警察大隊及保安警察大隊等投入賽事的交通及維安工作，包括球場周邊的交通秩序，各國參賽球隊選手投宿飯店及賽場等維安任務，在場檢運用專業防爆安檢器材，並由警犬輔助，確保賽事順利進行。

李文章並幽默地表示，刑大警犬隊的英文名稱是「TCPB K9」，警方用汪汪隊幫中華隊暖場，期盼中華隊用球技K完9局，捍衛主場。