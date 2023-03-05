球星雲集的WBC棒球經典賽，大聯盟官網列出6組「夢幻投打對決」，因為分組比賽與籤表的緣故，有些人碰面的可能性不高，但還是值得球迷的想像與期待。球迷首先想到的自然就是大谷翔平對決「神鱒」卓奧特（Mike Trout）。

美國卓奧特 vs 日本大谷翔平。兩人是大聯盟天使隊的隊友，至今沒有機會在比賽裡對決。自從大谷來到美國，卓奧特對他一向都是滿口稱讚，他還說「無法想像有比大谷更厲害的球員。」

韓國李政厚 vs 日本佐佐木朗希。綽號「風之孫」的李政厚是韓職MVP打者，今年24歲，可說已在美國大聯盟預訂了席位。年僅21歲的佐佐木朗希是日本新一代怪物投手，火球可以飆到時速165公里。由於日、韓預賽分在同一組，有機會出現許多精采對決。

Munetaka Murakami hit an absolute bomb off of Yu Darvish in practice



The 23-year-old third baseman hit 56 home runs with a 1.168 OPS in 141 games last season in Japan pic.twitter.com/uEBJZ8MwUl — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) February 21, 2023

日本村上宗隆 vs 波多黎各迪亞茲（Edwin Diaz）。村上宗隆去年創下日本球員在職棒最多的單季56轟紀錄，而且包辦了央聯打擊三冠王。他先前在Live BP賞了達比修有一發凶猛的全壘打。迪亞茲則是大聯盟大都會的守護神，在美職兩個聯盟都摘下中繼投手獎「霍夫曼獎」與「李維拉獎」。

加拿大弗里曼（Freddie Freeman）vs 日本山本由伸。弗里曼是亞特蘭大勇士的名將，2020年國聯MVP。山本由伸則是日本最強的投手，連續兩年摘下澤村獎、投手五冠王（勝投、自責分率、奪三振、最高勝率、最多完封）。

美國戈史密特（Paul Goldschmidt） vs 多明尼加阿坎塔拉（Sandy Alcantara）。戈史密特是新科國聯MVP，阿坎塔拉是新科國聯賽揚獎得主，不過這兩人都是大聯盟球員，其實本來在例行賽就會碰上了。

美國隊貝茲（Mookie Betts）vs 墨西哥烏瑞亞斯（Julio Urias）。兩人也都是大聯盟球員，不過都是效力道奇。貝茲是這次球隊裡和卓奧特並稱的明星外野手，先前在紅襪時期已經和道奇交過手了，不過在國際舞台多了「美墨大戰」的話題。