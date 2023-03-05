南投立委補選，由民進黨當選人蔡培慧以45218票勝出。國民黨台北市議員徐巧芯坦承，國民黨優勢區被衝破綠營，當然會對士氣有所影響，就算遭塔綠班冷嘲熱諷也不意外，但10個月後馬上就要重選一次，因此現在沒有時間灰心喪志，要把此次經驗變成轉機，打贏2024，「看他們能笑多久，囂張沒有落魄久！」

徐巧芯今（5）日在中天節目《週末大爆卦》表示，此次南投立委補選，1月底時國民黨候選人林明溱民調還領先約10個百分點，但2月10日左右領先幅度僅剩3個百分點，才開始發出警訊要大家幫忙，一直到最後民調本預估會輸3000票以上，不過最後只輸近2000票，可見大家幫忙還是有用，只可惜時間上太過緊迫。

「現在不是灰心氣餒，互相檢討、抓戰犯的時候。」徐巧芯指出，輸掉補選當然會對國民黨造成影響，尤其綠營士氣往上、藍營往下，最近就會看到各種塔綠班冷嘲熱諷，不過做政治人物幫大家服務本就不怕被嘲笑，「今天選輸被笑那是剛好而已，笑就笑，看他們能笑多久，囂張沒有落魄久！」

徐巧芯強調危機就是轉機，應好好檢討此次敗選內容，接下來是否嘗試換一種打法，也許就能讓蔡培慧只當10個月的立委，「我們競選主軸是什麼？民進黨的問題在哪裡？要如何監督他們？要如何訴諸更多中間選民，讓他們知道，政黨在台灣是需要輪替的。」