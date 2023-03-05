3月6日起室內口罩政策鬆綁，新竹縣政府也配合疫情指揮中心宣布，各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，實施室內空間原則自主佩戴口罩措施。面對突然擁有「脫口罩自由」，竹縣各校多半已事先開會討論因應，對於外界擔心戴口罩反遭歧視或恐遭霸凌的疑慮，各校都表示不是問題。

成功國中校長陳雯玲表示，政策施行前，校方早有應變，並已開會宣導過，確實大家對脫戴口罩看法不一致，仍須回到流行疫情中心規範為主。至於學生們戴不戴口罩，校方與家長會也不會堅持一定要戴或不戴，會針對課程環境與情況調整，像是戶外的體育課終於可脫口罩，但像是家政課程，還是希望學生進入教室就能戴上口罩。

另外，疫情期間成功國中在用餐時間使用隔板，校方發現學生因此養成專心用餐的好習慣，也避免咀嚼閒聊的口沫噴濺，未來用餐隔板將持續施行。至於室內將可不戴口罩，校方已向學生調查過，並不擔心戴不戴口罩會引來異樣眼光，且戴了幾年，「都有點依賴口罩了」。

「霸凌？不會吧。」竹仁國小校長葉若蘭則表示，經過校內討論，若有確診情況還是必須戴上口罩，但由於大家口罩都戴習慣了，在政策剛鬆綁期間，反而要去適應不戴口罩。但像是音樂課、體育課會稍微放鬆，若有感冒症狀還是建議學生戴上口罩，也會教育學童為何而戴，並非強迫。