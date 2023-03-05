2023國際自由車環台公路大賽，浪漫台三線站於3／14日盛大舉行。（警方提供）

東勢警分局將派員於各路口執行交通管制、淨空車輛，待競賽車輛經過後，再開放其他車輛通過。（警方提供）

2023國際自由車環台公路大賽，為我國舉辦重要國際級運動賽事之一，將有來自全球30個國家頂級職業車隊及知名職業明星選手約200位參賽，活動期程自3月12日起至16日止，全台共分5站進行；第3站－浪漫台三線站14日由新竹縣出發，預計12至14時途經台中市東勢、石岡等2個行政區，全線將管制供選手通行。

警方指出，活動採競賽方式，為維護比賽公平性，將全線管制供選手通行，屆時轄區東勢警分局將派員於各路口執行交通管制、淨空車輛，待競賽車輛經過後，再開放其他車輛通過。

東勢警分局規畫相關交通管制措施如下，敬請用路人於比賽期間盡量避開行駛比賽路段：一、 競賽車隊預計於12時46分，由卓蘭大橋縣市交界進入台中市，續沿台三線（東蘭路→右轉新豐街→過東勢大橋→接豐勢路）至終點石岡旅客服務中心。

交通管制路段與時間，(一) 台三線（卓蘭大橋至石岡區豐勢路與明德路西端口）禁止砂石車通行，管制時間：3月13日至3月14日（全日）。(二) 台三線（卓蘭大橋至東勢區新豐街與豐勢路口）雙向車道管制，管制時間：3月14日11時至14時。

(三) 台三線（東勢區新豐街與豐勢路口至石岡區豐勢路與明德路東端口）南向車道封閉禁止車輛通行，北向內側車道劃設調撥車道供南向通行，管制時間：3月14日11時至14時。(四) 石岡區豐勢路（明德路東端口至石岡街東端口）雙向車道封閉，禁止車輛通行，管制時間：3月14日11時至18時。

東勢警分局強調，因該活動為國際性大型比賽，參賽選手均具國際級水準，車速極快，請用路人改道（時）行駛，欲往卓蘭方向民眾，可沿東崎路經白布帆大橋轉進；如無法提前避開而須經過比賽路段，為確保行車安全，請確實遵行警方管制，耐心等候車隊通過，一起為選手加油。