國內雞蛋供應不足，不少餐飲業者都受影響，每台斤雞蛋批發價格也將迎來新高。台北市蛋商業同業公會5日宣布，為了穩定產銷供需及市場秩序，決議6日起雞蛋批發價每台斤上漲3元，也就是批發價從52元調整為55元，創下歷史新高價；產地價則將從每台斤42.5元漲到45.5元。

台北市蛋商業同業公會表示，近日由於產地雞蛋產量大減、末端銷售量極佳造成產銷失衡，以及同業間加碼調蛋頻繁，基於產銷供需及穩定市場秩序，公會與各縣市蛋商公會統計銷售缺額數量並與養雞協會商議討論，決議下周價格上漲3元／每台斤。

公會表示，從養雞協會的數據來看，雞蛋生產量的確跟不上需求量。自去年年底，產蛋母雞數一路往下掉，已減少約400萬隻母雞。農年後疫情趨緩使得觀光業及餐飲業復甦，導致雞蛋需求量較前2年大為增長。

公會續表示，今年2月份過後，由於極端氣候導致冷熱變化急迫及疫病影響，產蛋母雞加劇影響減產，老母雞產蛋率急速下降及蛋中雞未能跟上產蛋序列更加劇影響雞蛋供給率。

公會指出，俄烏戰爭引起飼料及原物料大漲及天氣劇烈變化等綜合因素，以致農年後雞蛋大減的變因大增，並且一次爆發。在此感謝政府及農委會進口雞蛋緩解國人對於雞蛋的需求，也期盼國民及社會大眾能夠體諒台灣農業的辛苦並且共體時艱，一同度過這艱難時刻。