「2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」5日清晨6時30分在愛河畔周邊正式開賽，此次共吸引500多名國內外選手報名參賽。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

「2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」5日清晨6時30分在愛河畔周邊正式開賽，此次共吸引500多名國內外選手報名參賽。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

「2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」5日清晨6時30分在愛河畔周邊正式開賽，此次共吸引500多名國內外選手報名參賽，高雄地主選手張綺文、郭家齊、林怡君包辦女子總排名前3名，男子組則由台北市「張家班鐵人隊」張家豪再度摘金，亞洲鐵人謝昇諺則奪得亞軍。

「2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」由高雄市體育總會主辦、鐵人三項委員會協辦、三洋藥品工業股份有限公司冠名贊助，去年受到新冠肺炎疫情影響，賽事被迫停辦，今年疫情趨緩重新復辦，該場賽事同時是今年全運會高雄代表隊選拔賽。

經過一番激烈競逐，男子組張家豪與謝昇諺實力相當，游泳、自由車和跑步在競爭過程中互有領先，張家豪最終以2小時2分21秒（游泳20分44秒、自由車58分29秒、跑步39分54秒） 繼前年再度拿下男子組總排名金牌，謝昇諺以2小時2分28秒（游泳20分47秒、自由車58分29秒、跑步40分02秒）飲恨奪亞，李瑋則拿下第3名。

女子組部分，去年底國內唯一參加2022世界職業鐵人三項巡迴系列賽最終站決賽（World Triathlon Championship Finals）的張綺文在此次賽會中，以2小時13分20秒率先抵達終點，成功封后，郭家齊2小時17分52秒拿下亞軍，林怡君則居第3名，值得一提的是，女子組前3名都是高雄在地選手。

此外，前澎湖縣長高植澎、高市府祕書長郭添貴與吳福明合組「澎湖好友隊」參賽，3位選手年齡和計將近200歲，但均按順序在比賽時間內接續完賽。而空軍官校「意志力」隊則包辦分齡20至25歲組前六名成績，成為今年最亮眼的隊伍。