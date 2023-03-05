富邦悍將5日在官辦熱身賽以2比1擊敗荷蘭隊，加上先前的自辦熱身賽對戰古巴連贏2場，目前在WBC熱身賽3連勝。遭到中華隊割愛的捕手戴培峰先在熱身賽用實戰幫中華隊「情蒐」，他笑說：「自己也還在群組裡，可以稍微提供點意見，不過也只有對到1場比賽不是太肯定。」

戴培峰認為，荷蘭隊打者很明顯力量很夠，稍微投到中間的球都被他們打的很紮實，長打機率很高，但可能只是第一場比賽還在做調整。

近距離在場上觀察荷蘭大聯盟打者，戴培峰對波格茲（Xander Bogaerts）印象深刻，「他揮棒很猛，可以蹲到這種打者其實滿開心的，他後面幾個打席其實都打得很紮實，第3打席雖然重心被破壞了，但打出去的球還是很強勁。」

此役戴培峰3打席敲出1安打，另獲得1保送，他認為艾斯特尼斯塔（Jaydenn Estanista）球速很快，但不熟悉並沒有特別設定球路，只是積極揮棒，「很開心可以在這種比賽打擊稍微有表現。」

戴培峰沒能入選最後30人名單，但在熱身賽先後與中華隊對手古巴、荷蘭交手過，他也成為中華隊最佳後援之一，把自身經驗提供給中華隊，希望能稍微幫到他們，「那天有遇到中華隊時有簡單聊一下，但古巴那時還不是全員到齊，不敢保證狀況，只是稍微提一下。」