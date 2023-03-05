缺蛋現象延燒，高昂的生產成本讓農民叫苦連天，中華民國蛋價委員會執行長陳進丁今（5）日證實，明起雞蛋批發價由每台斤52元調漲至55元，產地價本周四起由每台斤42.5元調漲至45.5元，均寫下歷史高價。

國內缺蛋至今未解，為反映供應成本，蛋價自去年至今已漲價數次，本次批發價與產地價均漲價3元，批發價由每台斤52元調漲至55元，產地價則由每台斤42.5元調漲至45.5元，寫下價格新高，距離上次漲價僅不到1個月。

根據農委會統計，目前雞蛋每日生產量11.2萬箱，以每箱200顆計算，目前每天國內供應量約2240萬顆，距離每日足量供應的12萬箱仍有一段距離。

陳進丁表示，目前用蛋缺口一直存在，加上產地供應不足，這次確定會漲3元，不會像上次的漲價突然喊卡，但這次漲價應不至於影響民眾的購買力。

農委會畜牧處副處長江文全表示，這次漲3元下平均每顆蛋漲0.3元，不太會對民生物價有巨大衝擊，然而整個供需是動態的，雖然有短期專案進口國外的蛋進來，但是供給端數量仍舊不夠，需求則有明顯增長，澳洲下一批進口蛋預計下周會運抵台灣，後面進口蛋也會如期進口，將有助於平衡供需。

有業內人士指出，現在民眾爭論到底缺不缺蛋，這部分要回到南北消費習慣的不同，中南部產區容易在市場買到，但是北部民眾是以購買賣場的盒裝蛋為主，現階段盒裝蛋大缺，除了價格高也不容易買到，其實並沒有互相爭論的必要。

另有民眾表示，每顆漲0.3元看似影響有限，但如果外食業者因此調漲餐食價格那影響就會出來，「若加顆蛋要15元或更貴甚至暫停供應，影響難道會不小」？