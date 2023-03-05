關西鎮衛生所主任張維倫喜歡與大眾分享自己的作品。（張維倫提供／邱立雅竹縣傳真）

關西鎮衛生所主任張維倫（右起）、社工師張涵茵、候用校長張涵茹，3兄妹在專業領域上各有一片天。（張涵茹提供／邱立雅竹縣傳真）

出身新竹縣五峰鄉白蘭部落的張維倫、張涵茹兄妹，現職分別為關西鎮衛生所主任及縣府教育局候用校長，兩人均曾在家鄉五峰服務多年，長期深耕偏鄉醫療、教育，也希望將五峰的美好更多人認識，尤其喜歡攝影的張維倫更將自家櫻花園美照無私分享，近期在網上爆紅。

張維倫、張涵茹兄妹為竹縣在地泰雅族原住民，兄妹倆學有所成，過去一個在五峰鄉衛生所服務，一個在五峰國中任教，雙雙為家鄉付出。張涵茹稱讚哥哥很有才華，曾在台大新竹醫院、五峰鄉衛生所，如今在關西鎮衛生所服務，都受到鄉親好評，也喜好音樂、攝影，多才多藝。

張維倫平日肩負疫苗、問診、公共衛生之責，閒暇喜好攝影、種植櫻花，在家鄉五峰鄉白蘭部落種植300株櫻花樹，品種包含山櫻花、霧社櫻、富士櫻、墨染櫻、吉野櫻等，他用時間與愛心呵護，如今已成滿山遍野櫻花林，春暖花開季節，雪白、粉嫩的櫻花爭相綻放。張維倫用相機、空拍機，記錄這片美景，並在臉書和朋友、陌生網友分享，療癒美景也在近期爆紅。

張維倫也說，妹妹長期在五峰國中教學，如今借調教育局，工作表現有聲有色，更是著名合唱團泰雅之聲的指揮，用音樂和合唱，豐富學生的視野，也涵養大眾的心靈。張涵茹指出，他們總共3兄妹，排序中間的姊妹張涵茵現居台東，在台東紅十字會擔任社工，在長照領域盡心盡力，兄妹3人各自在不同領域，致力為人群服務。