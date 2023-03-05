大陸全國人大代表、中共海軍航空母艦遼寧艦某中隊少校政治教導員朱悅萌。（央視軍事頻道截圖）

今天（3月5日）今年大陸全國兩會首場「代表通道」開啓。全國人大代表、中共海軍航空母艦遼寧艦某中隊少校政治教導員朱悅萌講述中國大陸航母多個「首次」，她本人也是遼寧艦海上意外相遇規則小組（CUES小組）成員，主要負責與外軍通聯，曾用英語向外軍艦機喊話，「你們正在接近我方任務編隊，為了避免誤解誤判，請與我們保持安全距離。」

中國大陸航母多個「首次」

據大陸央視軍事頻道報導，朱悅萌上艦工作8年，先後在作戰、機電、航空等多個部門任職。她說：「軍旅生涯能夠擁有航母印記，與遼寧艦一起乘風破浪、共同成長，我感到無比光榮和自豪。」

這些年來，朱悅萌和戰友一同親身經歷了中國大陸航母的多個「首次」：「首次穿越宮古海峽遠海訓練時，我正在駕駛室值更，當我看到廣袤無垠的深藍大洋，真有一種『海闊憑魚躍，天高任鳥飛』的暢快。」

朱悅萌說，殲-15艦載機首次夜間著艦的那一夜尤為驚心動魄，「我在塔台擔負保障任務，大家都焦急地注視著、等待著，直到艦尾點點亮光刺破漆黑的夜，發動機轟鳴聲由遠及近，隨著一聲巨響，戰鷹穩穩降落，『飛鯊』勇士自此突破了黑夜的束縛，所有人從一片沈寂瞬間變成歡呼的海洋！」

「歡迎更多的年輕朋友投身航母事業」

報導稱，這10年，大陸首艘航母遼寧艦從下水啟航、戰機上艦到編隊一體、艦機融合，從近海訓練到遠海部署，正在繪就大國重器更加深遠、更加壯闊的奔湧航跡。這些成績的取得，來自於一代代航母人的接續奮鬥、彎道加速。

朱悅萌說：「在我身邊，有兵齡近30年的專家型『兵王』，也有滿懷激情的『00後』新兵；有長期堅守在水下深艙、見不到陽光卻心中有光、向陽生長的『深艙向日葵』，也有身穿七彩馬甲、不畏嚴寒酷暑、守護艦載機起降的『甲板擎鷹人』；有來自五湖四海18個民族的少數民族艦員，也有撐起了半邊天的女操舵手、女雷達兵、女機電兵、女子放飛小組，大家把青春和夢想融入了祖國的航母事業，千人同一艦，萬里不迷航。 」

朱悅萌說：「艦艏行處是長城，國家利益所至，海軍航跡必達。我們一定踐行首艦標準，錨定建軍百年奮鬥目標，挺膺擔當，勇毅前行，堅決完成黨和人民賦予的使命任務。同時，也歡迎更多的年輕朋友加入我們，投身航母事業，和我一起駛向更遠的海、更深的藍，我們一起闊步星辰大海、逐夢萬裡海天。 」

朱悅萌曾用英語向外軍艦機喊話，「你們正在接近我方任務編隊，為了避免誤解誤判，請與我們保持安全距離。」（央視軍事頻道截圖）

她曾英語喊話外軍艦機，「你們正在接近我方任務編隊，為了避免誤解誤判，請與我們保持安全距離。」

遠海實戰化訓練常態化開展，各類突發海空情況，也越來越複雜。在遠海與外軍艦機相遇時，海上意外相遇規則小組（CUES小組），主要負責與外軍通聯，減少相互干擾和不確定因素。朱悅萌說：「處置特情，我們要佔主動權。」

近年來，遼寧艦的航跡從渤海、東海到南海，再到西太平洋，年輕的航母艦員也在歷練成長，處置各種特情的底氣越來越足。

朱悅萌說，「航母編隊能力強大之後，我們更有底氣去表達我們的能力。大家喊話的語氣、底氣都更足了。因為我們有力量，也不懼怕誰，這是大國水兵的驕傲。」