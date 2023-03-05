營運進入收成的藥華藥，2月營收以罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，P1101）的美國銷售為主，歐洲未出貨；累計今年1至2月營收近5.4億元，年增351.22%。法人看好今年有機會虧轉盈。

藥華藥先前法說會強調，由於醫生與病人對Ropeg的反應均良好、加上美國、日本銷售部門適度擴張，台灣健保給付病人持續增加，看好今年病人數每季都有雙位數成長。

董事長詹青柳表示，新適應症的原發性血小板增多症（ET）三期臨床，收案完成後，依臨床試驗計劃書，經一年療程，完成數據的統計分析後將申請藥證。重要的是，以高劑量並依「快速遞增劑量方案」施打Ropeg，可以更快控制病人狀況，減少發生血栓的風險。

藥華藥近期獲得傑出生技產業獎「年度產業創新獎」殊榮，並獲總統蔡英文接見，由執行長林國鐘代表出席，他特別致詞感謝政府與台灣生物產業發展協會對台灣生技產業的大力支持。