李聖傑昨晚舉辦生日音樂會。（華納音樂提供）

李聖傑昨晚舉辦生日音樂會。（華納音樂提供）

李聖傑相隔3年開唱，昨（4日）舉辦「最美的遺憾 生日音樂會」，開場即清唱一小段〈癡心絕對〉揭幕，他感動表示：「我看到大家說票很難搶，謝謝大家對我音樂的支持。」為回饋歌迷，特別邀請葉瑋合唱〈Shallow〉。育有1歲小孩的葉瑋庭稱「難得可以出來放風」，開玩笑表示：「難得出來只唱1首歌太少，剛剛跟同事說把李聖傑鎖在廁所裡再讓我多唱1首歌！」最後李聖傑也自嘲：「我今天唱錯好多喔，不過每一次都是僅有一次的現場。」

李聖傑也感性與觀眾分享這三年來的心情：「從 2019 年 12 月 14 日到現在，三、四年突然就這樣不見了，中間有很多變化，因此覺得一定要把握跟大家見面的時間。」而因為現場必須全程戴上口罩防疫，李聖傑也感嘆：「大家都已經習慣戴口罩，反而不戴口罩怪怪的，但我滿不習慣的，好可惜沒辦法直接看到大家臉上的表情，不知道你們有沒有因為我的歌哭或笑，不過能把大家聚集起來很感動。」

對於開場清唱一小段〈癡心絕對〉，像是正式宣告3年後的回歸，他說：「大家都一直問我第1萬次什麼時候才要唱，今天這應該算是9999.1次！」笑說第10000次，還是要留到心目中最具代表性的那一場。緊接著李聖傑演唱新專輯中〈最美的遺憾〉，唱出這段時間大家所面臨的困境甚或遺憾，也將〈遠走高飛〉獻給特地前來觀賞演出的爸媽。

演唱會其中最令人感動的一段，是李聖傑特別演唱了對他而言最重要的〈I Swear〉，他分享：「這首歌我已經 25 年沒唱了，今天是第一次唱給大家聽；這首是我在 1997 年參加比賽《超級新人王》時唱的歌，也是因為這首歌我幸運的踏入圈子，相隔四分之一世紀再唱特別有感觸。」此外，現場李聖傑也全球首唱了新歌〈我有一棵樹〉，唱出每個人心中屬於自己夢想，有的人可能還只是小樹苗時就因承受不住外在環境而摧毀，但有些人卻堅持長成一棵大樹，期望這首歌能保護、堅強大家心中的夢，給予力量。