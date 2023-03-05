展望2023年，隨車廠建立庫存及晶片短缺問題改善，供應鏈緊張問題可望獲得緩解，日本車廠樂觀預期國內車市已觸底，今年下半年新車銷售將回歸常態。隨著訂單回籠，新車生產增加，亦將活絡售服市場，帶動碰撞件及耗損品更換的需求。

2022年疫情黑天鵝及原物料短缺致使日本車廠停止接單或遞延交車，全年銷售表現持續低迷。據日本汽車經銷商協會(Japan Automobile Dealers Association)及日本輕型車協會(Japan Light Motor Vehicle and Motorcycle Association)統計，2022年日本新車銷售420萬輛，較2021年衰退5.6%，汽車銷售疲軟連帶影響台灣汽配出口日本表現。依海關進出口統計，2022年，我出口日本汽車零配件總金額3.7億美元，較上年同期減少18.4%，但日本仍是我第二大汽配出口市場，佔我整體汽配出口比重4.7%。

Research and Markets調查報告指出，日本汽車售服市場規模在2021年達786.2億美元，預估2026年將成長至926.5億美元，複合年成長率3.3%。隨日本車輛使用年限拉長(從2013年的12.5年延長至2022年的13.8年)，消費者對於汽修工具及售服的需求增加，再加上日本消費者渴望更高的行車安全及更高科技的駕馭體驗，對於後裝ADAS及IVI系統的採購增加，車輛安全升級(upgradation)及數位化體驗(digitization)將擴大相關零配件需求。

除了「東京汽配展」，外貿協會今年規畫的汽配相關活動尚有4月車壇盛會「台北國際汽機車零配件展(AMPA)」、下半年的「南部韌性供應鏈夥伴大會—高雄場」採購媒合洽談會，以及「美國汽車售後服務零配件展(AAPEX)」 海外參展團。另看準車輛「電動化」商機，第二屆「智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)」將於今年4月AMPA展同期辦理，而下半年7月及10月的泰國與印度台灣形象展也將設置「E-Mobility主題館」，協助國內電車相關業者擴大出海口。