南投2選區立委補選國民黨吞敗，由民進黨蔡培慧贏得補選，而資深媒體人黃揚明今（5）日就拿出了，以朱立倫擔任國民黨黨主席的三場補選來分析，「這一場南投補選國民黨如果能得到教訓跟學習，對藍軍而言不會是壞事」，更斷言「不團結的藍軍一定輸，不團結的非綠陣營會讓民進黨漁翁得利」，引發討論。

黃揚明今日在網路節目《新聞大白話》中表示，「講到補選的部分，這兩年多有三次補選，台中第二選區補選，投票率5成8，台北市的補選，投票率4成3，這一次南投的補選，投票率是4成6」，這讓黃揚明強調，「也就是說，綠營的基本盤不但出來了，還號召了部分中間選民回去投票，而且他們還投不下國民黨」。

黃揚明更接著說，「這一個全國關注單一選區的打法，這三場補選黨主席都是朱立倫，這時候再講什麼國家機器、大量抹黑，在台中第二選區補選顏寬恒就經歷過了，你怎麼沒有研究出要怎麼回擊的打法，經過了一年多你沒有學會，現在鞠躬道歉沒有用了」。

黃揚明最後更斷言，「這一場南投補選，國民黨如果能得到教訓跟學習，對藍軍而言不會是壞事，不團結的藍軍一定輸，不團結的非綠陣營會讓民進黨漁翁得利」。